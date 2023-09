Polizei nimmt in Vorarlberg Kraftstoff-Diebe fest

Die Polizei in Vorarlberg ist am Wochenende zwei Männern auf die Schliche gekommen, die an mehreren Tankstellen Sprit geklaut haben sollen.

04.09.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Die Polizei hat am Wochenende in Vorarlberg eine Reihe von Kraftstoff-Diebstählen aufklären können. Wie die Beamten mitteilen, stahlen zwei Unbekannte am Sonntag gegen 7.30 Uhr an einer Tankstelle in Innerbraz Sprit. Sie betankten Kanister mit Kraftstoff und verließen dann die Tankstelle ohne zu bezahlen.

Männer sollen Kraftstoff an mehreren Tankstellen in Vorarlberg gestohlen haben

Eine halbe Stunde später, gegen 8 Uhr, stellte die Polizei zwei Tatverdächtige in Bürs. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den beiden Männern im Alter von 46 und 48 Jahren sieben ähnliche Diebstähle an unterschiedlichen Tankstellen in Vorarlberg nachweisen.

Die Tatverdächtigen sollen den gestohlenen Treibstoff weiterverkauft haben, um sich so ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Mittlerweile sitzen sie in der Justizanstalt Feldkirch. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren ungeklärten Taten dauern noch an.

