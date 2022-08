Bluttat in Bludenz: Ehemann gesteht Mord an 32-Jähriger

Nachdem in Bludenz in Vorarlberg eine Frau erstochen wurde, gestand ihr getrennt lebender Ehemann die Tat. Das ist der aktuelle Ermittlungsstand.

Die Bluttat ereignete sich am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr. Wie die Polizei berichtete, wurde da eine 32-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus in Bludenz mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Stiche in Bauch und Oberkörper schwer verletzt. Die Frau starb noch am Tatort - Reanimationsversuche blieben erfolglos. Laut Polizei ist der von ihr getrennt lebende, 36-jährige Ehemann der mutmaßliche Täter.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn kurz nach der Tat fest. Die beiden befanden sich nach Angaben der Polizei seit längerem in einer Beziehung, gemeinsam haben sie drei Kinder.

Frau in Bludenz erstochen: Telefonische Auseinandersetzung vor der Tat

Nach bisherigem Ermittlungsstand gab es wohl zunächst eine telefonische Auseinandersetzung zwischen Opfer und Täter. Vor dem Wohnhaus der Frau griff sie ihr Mann vermutlich unvermittelt mit einem mitgebrachten Küchenmesser an und verletzte sie tödlich. Wenige Minuten nach der Tat rief der 36-Jährige bei der Polizei an - die nahm ihn unweit des Tatorts widerstandslos fest. Auch die Tatwaffe fanden die Beamten in der Nähe.

In einer ersten Vernehmung war der Mann geständig - die Ermittlungen laufen noch. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Der mutmaßliche Täter ist einschlägig vorbestraft - gegen die Frau gab es in der Vergangenheit wiederholt Fälle von Gewalt und Drohungen. Mehrmals wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

