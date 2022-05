Bombendrohung in Hall in Tirol: Anonymer Anrufer löst Großeinsatz aus

Ein Unbekannter meldete eine Bombe am Krankenhaus in Hall in Tirol. Mit 40 Einsatzkräften und Sprengstoffspürhunden machte sich die Polizuei auf die Suche.

18.05.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Ein anonymer Anrufer hat am vergangenen Freitag mit einer Bombendrohung einen Großeinsatz in Hall in Tirol ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, meldete der Unbekannte per Telefon, dass sich im Bereich des Krankenhauses in Hall in Tirol eine Bombe befinde. Sofort sperrten die Beamten das Areal um das Krankenhaus großräumig. Die Klinik wurde nicht evakuiert, doch medizinische Notfälle wurden an die die Krankenhäuser in Innsbruck und Schwaz weitervermittelt.

Bombendrohung in Hall in Tirol: Polizei sucht nach dem anonymen Anrufer

Die Polizei durchsuchte mit insgesamt 40 Einsatzkräften und Sprengstoffspürhunden den Außenbereich und die Tiefgarage, fanden aber keine verdächtigen Gegenstände. Die Sperre wurde daher am späten Abend wieder aufgehoben.

Die Beamten ermittelt nun gegen den anonymen Anrufer. Dabei machten sie einen 32-Jährigen aus Marokko ausfindig, der als tatverdächtig gilt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise, dass der Mann sich in Österreich befindet.

