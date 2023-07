Brand auf dem Brenner: Lkw fängt Feuer

Ein Lkw fängt auf dem Weg nach Norden auf der Brenner-Autobahn Feuer. Die Einsatzkräfte sowie der Fahrer reagieren schnell.

21.07.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Am Donnerstagabend ist es auf der Brennerautobahn nahe Matrei in Tirol zu einem Brand gekommen. Laut Polizei war ein Lkw-Fahrer in Richtung Norden unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Matrei Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug feststellte.

Lkw brennt am Brenner: Feuerwehr kann Feuer schnell löschen

Der Lenker hielt den Sattelzug am Pannenstreifen an und koppelte den Sattelaufleger vom Zugfahrzeug ab. Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren Matrei und Steinach konnten den Brand in kürzester Zeit löschen und „Brand aus“ geben. Die genaue Ursache und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Beim Vorfall wurde niemand verletzt.

