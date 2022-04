Wohnmobil brennt auf Inntal-Autobahn - Insassen retten sich rechtzeitig ins Freie

Ein Wohnmobil ist am späten Montagabend auf der Inntal-Autobahn A12 in Tirol bei Telfs komplett ausgebrannt. Das ist bislang bekannt.

19.04.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Auf der inntall-Autobahn in Tirol hat am späten Montagabend ein Wohnmobil gebrannt. Ein 54-Jähriger aus Deutschland war laut Polizei gegen 23 Uhr mit dem Fahrzeug auf der A12 in Richtung Bregenz unterwegs. Auf Höhe Telfs fiel seiner Ehefrau auf, die auf dem Beifahrersitz saß, dass ein Feuer am Boden des Wohnmobils ausgebrochen war.

Wohnmobil brennt auf A12 bei Telfs komplett aus

Der 54-Jährige hielt das Wohnmobil sofort auf den Pannenstreifen an. Der Mann, seine Frau und die beiden Kinder eilten rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug. Das Wohnmobil brannte komplett aus.

Die Feuerwehren Telfs und Pfaffenhofen waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie auch: Radfahrer rastet aus und verletzt zwei Kinder