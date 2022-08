Kletterer wegen Erschöpfung von Klettersteig Schattenlagant in Tirol geborgen

Zwei Kletterer mussten wegen Erschöpfung am Klettersteig Schattenlagant bei Brand in Tirol geborgen werden.

24.08.2022 | Stand: 19:41 Uhr

Am Dienstagabend haben Bergretter zwei befreundete Kletterer am Klettersteig Schattenlagant in Brand in Tirol bergen müssen. Die beiden 32-Jährigen haben ihre Tour um 18 Uhr begonnen, berichtet die Polizei. Als die beiden den Ausstieg nicht finden konnten, beschlossen sie, wieder über den Klettersteig abzusteigen.

(Lesen Sie auch: Das müssen Sie über Klettersteige im Allgäu wissen)

Dabei verließen einen der Männer die Kräfte und er konnte nicht mehr weiter absteigen. Sein Begleiter setzte deshalb einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg den erschöpften Kletterer mithilfe des Taus. Sein Begleiter stieg zusammen mit der Bergrettung den Klettersteig selbstständig ab.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.