Brand in Dornbirn: Deutscher muss reanimiert werden

In Dornbirn im benachbarten Vorarlberg kam es in der Nacht zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Ein Deutscher musste reanimiert werden.

22.06.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Das Feuer in Dornbirn wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 3.45 Uhr gemeldet. Anrufer bemerkten Rauch im obersten Geschoss eines Mehrparteienhauses. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Stockwerk bereits in Flammen.

Die Retter evakuierten sofort alle Bewohner des Hauses. Der Brand entstand laut Mitteilung in der Wohnung eine 29-jährigen Deutschen. Die Feuerwehr Dornbirn öffnete gewaltsam die Wohnungstüre und fand den Mann bereits regungslos am Boden des Eingangsbereichs liegen. Noch im Treppenhaus begann ein Notarzt mit der Reanimation.

Brand in Dornbirn: Verletzter wird in Spezialklinik nach München geflogen

Der Feuerwehr gelang es in der Zwischenzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Verletzte wurde nach der erfolgreichen Reanimation vorerst ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Er wurde allerdings noch in der Nacht mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 8" in eine Spezialklinik nach München geflogen.

Zur Brandentstehung gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes sind vor Ort und untersuchen die Brandursache durch. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Dornbirn mit sieben Fahrzeugen und rund 35 Feuerwehrleuten, die Rettung mit drei Fahrzeugen, sowie ein Notarzt und Beamte der städtischen Sicherheitswache und der Bundespolizei.

Immer wieder große Brände in Vorarlberg

Bereits Anfang des Monats kam es in der Vorarlberger Grenzregion zum Allgäu zu einem Großbrand - mit tragischem Ende. In Bregenz-Vorkloster kam ein Mensch bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus ums Leben. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Lesen Sie auch

Feuer in Vorarlberg Großbrand in Bregenz - ein Mensch stirbt, 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Mitte März zog sich eine 66-jährige Frau schwerste Verletzungen zu, als sie den Schwedenofen in ihrer Wohnung mit diversen Brandbeschleunigern anfeuern wollte. Dabei fing eine Couch Feuer, die Flammen breiteten sich in der gesamten Wohnung aus. Die Frau starb einige Wochen nach dem Feuer in der Unfallklinik Murnau in Bayern.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.