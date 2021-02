Brand in Einfamilienhaus in Dornbirn - großer Sachschaden

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Dornbirn hat am Sonntagabend gebrannt. Ein Bewohner und sein Hund konnten sich aus dem Gebäude retten.

15.02.2021 | Stand: 07:56 Uhr

Am Sonntagabend hat gegen 19.45 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Dornbirn gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers ein Bewohner und sein Hund in dem Haus. Beide konnten sich selbst aus dem Gebäude retten.

Es wurde niemand verletzt. Auslöser des Feuers war nach Angaben der Feuerwehr wohl eine Überhitzung des Kamins.

Großer Sachschaden entstanden

Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit 100 Einsatzkräften an. Sie verhinderten, dass der Brand auf umstehende Häuser übergriff. Laut Polizei entstand durch das Feuer ein "erheblicher Sachschaden" an dem Einfamilienhaus.

