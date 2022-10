Hat ein Mann aus Deutschland ein Feuer in einem Haus in Tirol gelegt?

Nach einem Brand in Landeck (Tirol), bei dem eine Familie aus Syrien gerettet worden war, steht ein Deutscher in Verdacht: Hat er das Feuer in dem Haus gelegt?

18.10.2022 | Stand: 10:42 Uhr

Nach einem Brand am frühen Sonntagmorgen in Landeck hat die Polizei einen 28-Jährigen aus Deutschland festgenommen. In dem dicht bebauten Zentrum schlugen Flammen aus einem Haus. Ersthelfer retteten laut Polizei eine Familie aus Syrien mit zwei Kindern - zwei und vier Jahre alt - aus dem Fenster des ersten Stocks, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

28-Jähriger rettet sich aus brennendem Haus in Landeck

Ein 28-Jähriger, der nach Angaben der Polizei den Brand gemeldet hatte, konnte sich zudem selbständig aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr Landeck rückte mit einem Großaufgebot von 61 Mann und 13 Fahrzeugen an und löschte die Flammen. Die Kameraden verhinderten zudem, dass das Feuer auf die oberen Geschosse des Hauses übergriffen, in denen ebenfalls Menschen wohnen.

Die vierköpfige Familie und der 28-Jährige kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams. Der Deutsche verließ noch in der Nacht das Krankenhaus, die Syrer am Tag darauf. Wie hoch der Schaden am Haus ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

Betrunkener gibt zu, das Feuer gelegt zu haben

Am Morgen nach dem Brand ging der 28-Jährige stark alkoholisiert zur Polizeiinspektion Landeck. Der Verdacht auf Brandstiftung erhärtete sich nach ersten ermittlungen der Beamten. Sie nahmen den Mann, der dringend tatverdächtig ist, vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen der Polizei und des Landeskriminalamts Tirol erhärteten den Verdacht gegen den 28-Jährigen.

Schließlich gab der 28-Jährige aus Deutschland zu, am Eingang des Gebäudes eine mit Altpapier gefüllte Kartonschachtel angezündet zu haben - und zwar stark betrunken. Der Mann kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch am Montag in die Justizanstalt Innsbruck.

Flammen von Ofen greifen auf Dach über

Lesen Sie auch

Oberbayern Frau stirbt bei Brand in Wohnhaus in Holzkirchen

In Bach (Tirol) kam es zudem am Montagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach dem Endzünden eines Feuers im Ofen fing das Dämmmaterial des Daches Feuer - es wird derzeit umgebaut. Die Hausbesitzer löschten die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr Bach kontrollierte anschließend mehrere Glutnester. Wie hoch der Schaden ist, können Polizei und Feuerwehr noch nicht sagen.

Neben der Polizei war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 26 Mann angerückt sowie das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen.

Lesen Sie auch: Großeinsatz nach Gasaustritt bei Erdsondenbohrung in Lustenau