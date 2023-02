Ein Wohnhaus in Lautrach hat aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Ein Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und verstarb am Freitag.

24.02.2023 | Stand: 19:08 Uhr

Nach einem Brand in Lautrach in Vorarlberg ist am Freitag ein Mädchen ums Leben gekommen. Warum das Haus, in dem eine Familie mit Großeltern, Eltern und drei Kindern wohnte, in Flammen geriet ist noch unklar.

Das achtjährige Mädchen wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort starb das Kind später an seinen schweren Verletzungen.

