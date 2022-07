Großeinsatz der Feuerwehr: Brand bedroht Häuser in Lustenau

Großeinsatz am Montagnachmittag in Lustenau (Vorarlberg): Die Feuerwehr rückt mit 15 Fahrzeugen und 100 Kräften zu einem Brand aus. Das ist bislang bekannt.

Mit 15 Fahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften sind die Feuerwehren Lustenau und Dornbirn in die Binsenfeldstraße ausgerückt: Am Montagnachmittag geriet dort laut Polizei ein Gartenstadel in Brand - warum ist bislang unklar. Das Feuer griff schnell auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über.

Anwohner bei Brand in Lustenau unverletzt

Die Feuerwehr bewahrte allerdings ein weiteres Haus vor größeren Schäden. Die Anwohner verließen rechtzeitig ihre Häuser und blieben unverletzt.

Ursache und Höhe des Schadens unbekannt

Die Brandexperten des Landeskriminalamtes ermitteln. Die Ursache sowie die Höhe des Schadens sind bislang unbekannt. Im Einsatz waren außerdem die Rettung Lustenau mit zwei Fahrzeugen und sechs Sanitätern sowie vier Fahrzeuge der Bundespolizei.

