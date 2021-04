Brand in Sägewerk im Bezirk Imst: Drei Arbeiter verletzt

Durch Schweißarbeiten ist in einem Sägewerk im österreichischen Bezirk Imst ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand löschen.

13.04.2021 | Stand: 21:54 Uhr

In einem Sägewerk im Bezirk Imst ist gegen 13.10 Uhr durch Schweißarbeiten ein Brand ausgebrochen.

Durch Schweißarbeiten an einem Förderband fiel laut Polizei die Schweißglut in einen Kunststoffbehälter, der sich direkt unter dem Förderband befand. In diesem Container lagerte Schmiermittel. Der Kunststoffcontainer schmolz und das Dieselgemisch trat aus.

Österreich: Brand in Sägewerk im Bezirk Imst

Daraufhin kam es zu einer flammenden Entzündung und der Brand breitete sich im Gebäude aus. Die rundum liegende Holzkonstruktion fing nach Polizeiangaben Feuer und brannte über den Treppenaufgang weiter.

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Imst sowie Tarrenz konnte den Brand rasch eindämmen und schließlich lösche. Drei Arbeiter erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie kamen ins Krankenhaus Zams.

