Akku von E-Scooter fängt in Bregenzer Wohnung Feuer

In einer Wohnung in Bregenz hat der Akku eines E-Scooters Feuer gefangen. Der Scooter war im Kinderzimmer abgestellt.

13.10.2022 | Stand: 14:45 Uhr

In einer Wohnung in Bregenz ( Vorarlberg) hat am Mittwoch gegen 21.35 Uhr der Akku eines E-Scooters Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, war der E-Scooter im Kinderzimmer abgestellt. Der Akku war nicht an das Stromnetz angeschlossen und entzündete sich daher von selbst.

Der 33-jährige Bewohner der Wohnung konnte den brennenden Akku bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. In der Wohnung befanden sich insgesamt zwei Erwachsene und fünf Kinder. Verletzt wurde niemand.

Der 33-Jährige und sein achtjähriger Sohn wurden vorsorglich zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner konnten nach dem Durchlüften der Wohnung dort bleiben.

