Bregenz bereitet im Bodensee Madame Butterfly eine Bühne

Beim Festspielhaus Bregenz werkeln Spezialisten auf einer besonderen Baustelle: Taucher arbeiten im kalten Wasser und Zimmerer sägen auf schwankenden Booten.

10.11.2021 | Stand: 20:45 Uhr

Romantik pur: Das schätzen Gäste der Bregenzer Festspiele an den Operninszenierungen am Bodensee. Wer dieser Tage der Seebühne einen Besuch abstattet, muss zwar auf große Gefühle verzichten, kann aber einen unverstellten „Blick hinter die Kulissen“ werfen. Der „Rigoletto“-Clown ist abgebaut, der nackte Kern des Bühnenbauwerks liegt als Baustelle im Wasser. An dieser Stelle wird am 20. Juli 2022 „Madame Butterfly“ von Giacomo Rossini Premiere feiern.

Wie die Seebühne aussieht, bleibt geheim

Schon jetzt werkeln verschiedene Firmen an der Unterkonstruktion fürs neue Bühnenbild – dessen Idee und Aussehen so lange wie möglich geheim gehalten werden. Die Baustelle im See ist freilich eine besondere: Arbeiter sägen von schwankenden Booten aus an den Piloten, also den Pfählen für die Gründung, Taucher sichten die Konstruktion bei zehn Grad Wassertemperatur von unten und befestigen Relikte des letzten „Spiels auf dem See“ an Haken, damit Kräne sie aus dem Wasser heben können.

Auf in den Seegrund gerammten Pfählen entstehen Plattformen für die Musiktheaterkunst. Bild: Ingrid Grohe

Eine laut stampfende und dampfende Maschine rammt die Pfähle in den Seegrund, auf denen später neue Plattformen für Musiktheaterkunst entstehen. Ein Ausflug lohnt sich: An der Bregenzer Seebühne lässt sich auch in diesen grauen Novembertagen Spannendes beobachten.