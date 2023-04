Wirtshaus in Bregenz bei Brand zerstört

Mit über 100 Einsatzkräften löscht die Feuerwehr einen Brand in einem Wirtshaus in Bregenz. Bewohner müssen mit der Leiter vom Balkon gerettet werden.

16.04.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Ein Wirtshaus mit angeschlossenen Wohnungen ist am Samstagnachmittag in der Schendlingerstraße in Bregenz in Brand geraten. Laut Polizei stand das Haus bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr musste einen Bewohner und dessen Besucher mittels Leiter von einem Balkon aus dem ersten Stock retten, da das Haus zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr betreten werden konnte.

Brand in Wirtshaus in Bregenz: Bewohner wollte offenbar Pommes machen

Ein Bewohner sagte gegenüber der Polizei, dass er im Backofen Pommer Frites machen wollten und sich dabei Rauch gebildet habe. Der Mann wurde ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Vier EInsatzkräfte der Feuerwehr wurden zudem mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Im Einsatz waren 100 Feuerwehrkräfte.

Am Haus selbst entstand durch das Feuer ein schwerer Schaden, wie hoch dieser ausfällt könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.