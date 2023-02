Spektakuläre Rettung bei Brand in Bregenz: Bauarbeiter hilft Eingeschlossenem mit Bagger

In Bregenz gab es gestern einen Brand in einem Wohnhaus. Ein Mensch war eingeschlossen - Polizei und ein Bauarbeiter reagierten beherzt. Ein Video zeigt das.

16.02.2023 | Stand: 07:14 Uhr

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in Bregenz: Bei einer Wohnanlage mit sechs Wohnungen entwickelte sich ein Großbrand, so die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Gebäudekomplex.

Da der Rauch auch ins Treppenhaus gezogen war, war der Fluchtweg für einen Menschen versperrt. Im zweiten Stock harrte die Person aus, bis sich der Polier einer benachbarten Baustelle ein ein Herz fasste und einen Bagger zur Evakuierung anbot.

Brand in Bregenz: Video zeigt Rettung mithilfe eines Baggers

Ein Video, das vom Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch veröffentlicht wurde, zeigt die Rettung. Mit der Baggerschaufel und mithilfe eines Polizisten wurde der Mann vor dem Rauch gerettet.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehren starteten sofort mit dem Löschangriff, so die Polizei. Die Wohnanlage wurde durch den Brand stark beschädigt. Die gerettete Person wurde aufgrund schwerer Atembeschwerden mit der Rettung ins Bregenzer Krankenhaus gebracht. Ausgelöst hatte den Brand laut Polizei eine defekte Waschmaschine.

