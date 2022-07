Radfahrerin fährt zweijährigen Buben in Bregenz um und flüchtet

Eine Fahrradfahrerin hat in der Fußgängerzone in Bregenz einen kleinen Jungen mit dem Fahrrad erfasst. Das Kind wurde verletzt. Die Verursacherin fuhr davon.

19.07.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Eine Radfahrerin hat in Bregenz ein Kleinkind umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau in der Fußgängerzone in der Kaiserstraße unterwegs. Auf Höhe der Eisdiele dort, stieß sie mit einem zweijährigen Buben zusammen.

Unfall in Bregenz: Radfahrerin stürzt auf den zweijährigen Jungen

Dabei stürzte sie und fiel auf das Kleinkind, das dabei verletzt wurde. Während die Begleiterin den verletzten Jungen in der Eisdiele versorgte, fuhr die Radfahrerin davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz zu melden.