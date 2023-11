Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Bregenz

Vier Verletzte gab es am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall in Bregenz. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen.

17.11.2023 | Stand: 10:28 Uhr

In Bregenz ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Die beiden Autos kollidierten laut Polizei beim Abbiegen.

Demnach fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto und zwei Beifahrerinnen auf der Rheinstraße in Richtung Hard. Gleichzeitig war ein 28-Jähriger in entgegengesetzter Richtung mit seinem Pkw unterwegs. Als der 28-Jährige nach links in die Vorklostergasse abbiegen wollte übersah er das entgegenkommende Auto und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Unfall mit vier Verletzten in Bregenz - Seniorin schwer verletzt

Das Auto des 71-Jährigen prallte nach der Kollision noch gegen eine Ampel. Das Auto des 28-Jährigen kam in der Mitte der Kreuzung zum stehen. Der 71-Jährige und eine 66-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die 67-jährige Frau, die auf der Rückbank saß, erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich. Der 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die Verletzten wurden von Rettungskräften in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die wichtigsten Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich lesen Sie immer hier.