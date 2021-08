Stier nimmt Reißaus und greift Landwirts-Sohn an - das Ende ist tragisch

Ein 53-Jähriger Österreicher wollte einen neu erworbenen Stier auf dem eigenen Hof aus einem Hänger entladen. Dabei wurde der Sohn des Landwirts angegriffen.

29.08.2021 | Stand: 14:47 Uhr

Am Samstag hatte der Landwirt gemeinsam mit seinem 28-jährigen Sohn den in Niederösterreich gekauften Stier auf den Hof in Breitenbach gebracht. Beim Entladen sprang das gut 800 Kilo schwere Tier vom Anhänger und lief davon. Beim Versuch den Stier wieder zurückzutreiben und einzufangen, warf das Tier den 28-Jährigen zu Boden und stieß mit dem Kopf auf dessen Oberkörper.

Stierangriff in Breitenbach: Jäger erlegt das Tier am Sonntagmorgen

Anschließend büxte der Stier erneut aus. Nach Verständigung von Polizei, Cobra-Spezialeinheit, Jäger, Feuerwehr und Tierarzt suchten die Einsatzkräfte mit einer Drohne samt Wärmebildkamera nach dem Stier. Als das Tier schließlich geortet werden konnte, wurde mit insgesamt vier Betäubungspfeilen versucht, das Tier zu betäuben. Weil dies aber nicht gelang musste der Stier am frühen Sonntagmorgen von einem Jäger erlegt werden. Der 28-jährige Besitzer des Stieres kam mit vier gebrochenen Rippen ins Krankenhaus Kufstein.

Lesen Sie auch: Eine Kuh hat eine 18-Jährige aus Günzach mit einem Tritt im Gesicht getroffen. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Und: Angriffe auf Pferde gibt es immer wieder. Eine Übersicht lesen Sie über Attacken auf Pferde lesen Sie hier.