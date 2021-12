Auto brennt auf der Brenner-Autobahn A13 bei Innsbruck

Auf der Brenner-Autobahn A13 bei Innbruck hat am Mittwoch ein Auto gebrannt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden, es hat etwas Stau gegeben.

29.12.2021 | Stand: 22:13 Uhr

Am späten Mittwoch-Nachmittag hat auf der Brenner-Autobahn A13 im Gemeindegebiet von Innsbruck ein Auto gebrannt. Das berichtet die Polizei. Ein 54-Jähriger war mit seinem Wagen talwärts in nödliche Richtung auf der A13 unterwegs, als er einen deutlichen Leistungsabfall des Autos bemerkte. Er lenkte in eine Pannenbucht und stellte das Fahrzeug ab.

Brand auf der Brennerautobahn A13 - niemand verletzt

Kurz danach bemerkte er, dass sich im Motorraum des Autos ein Brand entwickelte. Er rief sofort die Polizei und brachte sich selbst in Sicherheit. Der 54-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt, an seinem Auto entstand ein Totalschaden.

Die Autobahn war während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. Es hat sich ein kleiner Stau gebildet.

