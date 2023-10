Brenner-Autobahn über Stunden komplett gesperrt

In der Nacht auf Freitag verunfallte ein Lkw auf der Brenner-Autobahn nahe Steinach. Die vielbefahrene Autobahn wird stundenlang in beide Richtungen gesperrt.

27.10.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Gegen 23.15 Uhr ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Lkw auf der Brenner-Autobahn A13 nahe Steinach am Brenner schwer verunfallt. Laut Polizei musste die Autobahn anschließend komplett gesperrt werden.

Der Sattelzug wurde mit LNG (Liquid Natural Gas) betrieben und stürzte beim Unfall auf die Seite. Dabei wurde der Gastank beschädigt und das LNG trat aus, weswegen es zur Totalsperre der A13 in beide Richtungen kam.

Brenner-Autobahn in der Nacht auf Freitag für vier Stunden gesperrt

Nachdem der Gastank weitgehende geleert war, konnten die Einsatzkräfte mit der Bergung des Lkw beginnen. um 1.50 Uhr wurde die Brenner-Autobahn in Fahrtrichtung Süden schließlich wieder freigegeben, zwei Stunden später dann auch in Fahrtrichtung Norden.

Der 55-jährige bulgarische Lkw-Lenker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit schweren Verletzungn in der Krankenhaus Innsbruck gebracht. Am Lkw entstand ein schwerer Schaden.

