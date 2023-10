Mure blockiert Brenner in Österreich - Lastwagen müssen stehenbleiben

Brenner-Sperrung aktuell: Eine Mure verschüttete die A13 in der Nacht komplett. Inzwischen gibt es für Autos eine Umleitung. Alle Infos.

31.10.2023 | Stand: 06:37 Uhr

Dienstagnacht ist die Brennerautobahn A13 in der Nähe von Gries von einer Mure komplett verschüttet worden. Das teilt die Polizei in Österreich mit. Ein in Richtung Norden fahrendes Auto wurde von Geröllmassen erfasst - der Fahrer blieb unverletzt.

Brenner verschüttet - Umleitung für Autos, Lastwagen müssen anhalten

Die Behörden in Österreich konnten inzwischen Umleitungen einrichten. Doch der Lkw-Verkehr von Italien in Richtung Deutschland und Österreich ist noch immer blockiert. Lastwagen werden aktuell in Italien angehalten, so die Polizei. Erst vor wenigen Tagen war der Brenner nach einem Lkw-Unfall komplett gesperrt.

Autos werden über die B182 (Brennerbundesstraße) umgeleitet. Der Fahrbahn in Richtung Süden ist wieder befahrbar, teilt die Polizei mit. Die Aufräumarbeiten seien in vollem Gange. Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Weitere Infos folgen.