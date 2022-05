Lkw auf der A13 bei Natters in Tirol umgekippt

Auf der Brennerautobahn A13 bei Natters in Tirol ist am Donnerstagabend ein Lkw umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

20.05.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Auf der Brennerautobahn A13 ist am Donnerstag gegen 22 Uhr ein Lkw bei Natters in Tirol im dortigen Baustellenbereich umgekippt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Der Lkw-Fahrer war unterwegs auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden und fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Bei der Einengung im Baustellenbereich streifte er mit der rechten Fahrzeugseite die dortige Jerseywand.

Dadurch kippte der Lkw um und fiel auf eine Betonleitwand, die durch den Aufprall zerbrach. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der A13 zu einer Vollsperrung bis etwa 3 Uhr nachts. Die Reparaturarbeiten an den Leiteinrichtungen dürften laut Polizei noch in die frühen Vormittagsstunden hinein andauern.

