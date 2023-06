Bergsteiger finden tödlich abgestürzte Oberallgäuer Wanderin an der Bretterspitze

Bergsteiger haben den leblosen Körper einer 39-jährigen Wanderin aus dem Allgäu auf der Nordseite der Bretterspitze im Lechtal entdeckt. Das sagt die Polizei.

26.06.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Die leblose 39-jährige Wanderin aus dem Allgäu wurde von zwei weiteren Bergsteigern aus Deutschland am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr entdeckt. Fundort der Leiche der Oberallgäuerin war an der Nordseite der Bretterspitze. Die Abgestürzte lag in einem felsdurchsetzten und abschüssigen Bereich etwas unterhalb des Gipfels.

Absturz an der Bretterspitze: Allgäuer Bergsteigerin kann nur noch tot geborgen werden

Die beiden Bergsteiger setzten sofort einen Notruf ab, doch die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die 39-Jährige tun. Nach ersten Untersuchungen der Tiroler Alpinpolizei dürfte die Frau etwa 50 bis 70 Höhenmeter in dem felsigen Gelände abgestürzt sein. Dabei zog sie sich tödliche Kopfverletzungen und mehrere Frakturen zu.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Leiche von der Absturzstelle und flog sie ins Tal. Derzeit hat die Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Wann genau sich der tödliche Alpinunfall genau ereignet hat, ist derzeit noch nicht geklärt.

Die 2608 Meter hohe Bretterspitze ist Teil der Lechtaler Hornbachgruppe und liegt auf dem Gemeindegebiet von Hinterhornbach. Sie kann von dort aus über das Kaufbeurer Haus nordseitig bestiegen werden. Diese Route übersteigt den Schwierigkeitsgrad UIAA 1 nicht. Eine weitere Route auf die Bretterspitze beginnt in Häselgär im Lechtal. Im oberen Bereich treffen sich beide Varianten, der finale Gipfelanstieg ist auf beiden Routen identisch. Eine Besteigung der Bretterspitze über den Westgrat erfordert das sichere Beherrrschen des zweiten Schwierigkeitsgrads. Die Bretterspitze wird gerne auch in Zusammenhang mit dem Enzenspergerweg bestiegen. Die Route führt dabei von der Hermann-von-Barth-Hütte zum Kaufbeurer Haus. (mit dpa)

