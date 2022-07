18-jähriger ohne Führerschein rast der Polizei in Tirol davon und baut einen Unfall

In Brixlegg in Tirol ist ein Fahrer ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet. Wenig später baute er einen Unfall.

24.07.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Am Samstagabend hat eine Polizeistreife in Brixlegg in Tirol Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, fuhr gegen 20.50 Uhr ein Autofahrer an der Streife vorbei. Er ignorierte die Anhaltezeichn der Beamten, beschleunigte sein Auto und fuhr in Richtung Wörgl davon.

Brixlegg: Fahrer flüchtet vor der Polizei und baut Unfall

Gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Brixlegg gerufen. Der Fahrer, der zuvor vor der Polizei geflüchtet ist, ist mit seinem Auto gegen eine Betonleitwand gefahren. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei drei Menschen in einem angrenzenden Waldstück. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger, gab an, mit dem Auto gefahren zu sein.

Wie sich anschließend bei der Kontrolle herausstellte, besitzt der 18-Jährige keinen Führerschein. Zudem wurde bei einem Alkoholtest eine leichte Alkoholisierung festgestellt, so die Polizei. Alle drei Fahrzeuginsassen gaben gegenüber den Beamten an, nicht verletzt zu sein. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

