21-jähriger Deutscher bei Motorradunfall verletzt

01.10.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Am Sonntagmittag hat sich ein 21-jähriger Deutscher bei einem Motorradunfall im Gemeindegebiet Bschlabs ( Tirol) verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen 14.05 Uhr auf der Bschlaber Straße von Elmen kommend in Richtung Hahntenjoch unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Bschlabs: 21-jähriger Deutscher verletzt sich bei Motorradunfall

Der 21-Jährige erlitt dabei Verletzungen an den Knien und im Schulterbereich. Er wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.

