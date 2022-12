Bub (12) stürzt bei Wanderung kopfüber auf Straße

Ein zwölfjähriger Bub hat sich bei einer Wanderung in Bregenz verletzt. Er stürzte kopfüber auf eine Straße.

04.12.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Tragisches Ende einer Wanderung in Bregenz im österreichischen Bundesland Vorarlberg: Ein 12-jähriger Bub war mit seinem Vater auf dem Buchwaldweg am Gebhardsberg in unterwegs, als das Unglück passierte.

Im Bereich der Einmündung des Wanderweges auf die L12 (Fluher Straße) wollte der Bub mit einem Sprung etwa 1,5 Meter auf die Fahrbahn der Straße springen. Dabei blieb er an einer Wurzel hängen und stürzte kopfüber auf die Fahrbahn. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Der Bub wurde von der Rettung in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Beim Eintreffen der Rettung war der Bub für kurze Zeit bewusstlos, wie die Vorarlberger Polizei mitteilt.