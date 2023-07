Bei Acht-Meter-Sprung: 34-Jährige verletzt sich bei Canyoning-Tour an der Wirbelsäule

Beim "großen Sprung" bei einer Canyoning-Tour in der Auerklamm hat sich eine 34-Jährige schwer an der Wirbelsäule verletzt. Sie war in Rückenlage geraten.

27.06.2023 | Stand: 21:33 Uhr

Eine 34-Jährige hat sich bei einer Canyoning-Tour in der Auerklamm in Tirol schwer an der Wirbelsäule verletzt. Laut Polizei hat sie ein Hubschrauber mit einem Seil geborgen.

Unfall bei Canyoning-Tour in Ötz - Frau gerät bei Acht-Meter-Sprung in Rückenlage

Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann und dessen Bekannten, ein ausgebildeter Schluchtenführer, auf einer Canyoning-Tour in der Auerklamm in Ötz. Beim sogenannten "großen Sprung" (etwa acht Meter) geriet die Frau in Rückenlage. Beim Aufprall auf dem Wasser verletzte sie sich an der Wirbelsäule. Sie hatte starke Schmerzen und konnte die Tour nicht fortführen. Der Führer setzte einen Notruf ab.

Die Crew des Notarzthubschraubers "Martin 2" barg die Verletzte mit einem Seil und flog sie ins Krankenhaus nach Zams. Auch die Bergrettung aus Ötz war an dem Einsatz beteiligt.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.