Clubbesuch In Österreich bald nur noch Geimpfte und PCR-Getestete

Österreich verschärft ab 22. Juli seine Regeln für die Nachtgastronomie. Der Grund: Die steigenden Corona-Infektionszahlen.

16.07.2021 | Stand: 10:13 Uhr

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Österreich weiter aus. Dadurch steige die Zahl der Neuinfektionen im Land, berichtet das österreichische Gesundheitministerium.

Die Corona-Taskforce Österreichs hat deshalb die Regeln für die Besuche von Clubs, Discos und Bars verschärft. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger informierten über die Änderungen:

Nachtgastronomie : Ab 22. Juli ist der Zugang zur Nachtgastronomie nur noch für geimpfte Personen sowie Personen mit aktuellem negativem PCR-Testergebnis möglich. Die Probenentnahme darf maximal 72 Stunden her sein.

: Ab 22. Juli ist der Zugang zur Nachtgastronomie nur noch für geimpfte Personen sowie Personen mit aktuellem negativem PCR-Testergebnis möglich. Die Probenentnahme darf maximal 72 Stunden her sein. Grüner Pass : Ab 15. August gibt es das Zertifikat für den Grünen Pass erst bei vollständiger Immunisierung. Das Zertifikat wird ab dem Tag der 2. Impfung ausgestellt. Die Regelungen für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft werden sowie für genesene und getestete bleiben unverändert.

: Ab 15. August gibt es das Zertifikat für den Grünen Pass erst bei vollständiger Immunisierung. Das Zertifikat wird ab dem Tag der 2. Impfung ausgestellt. Die Regelungen für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft werden sowie für genesene und getestete bleiben unverändert. Kontaktdaten-Erfassung: In der Gastronomie und bei Veranstaltungen bleibt die Registrierungspflicht bis auf Weiteres verpflichtend.

"Ich verstehe, dass junge Menschen feiern und das Leben genießen wollen, die nunmehr vereinbarten Maßnahmen bieten größtmögliche Sicherheit, mit möglichst wenig Einschränkung", sagte Köstinger. "Indem Gäste ab 22. Juli nur mit Impfung oder PCR-Test Zutritt zur Nachtgastronomie bekommen, können wir die erst kürzlich zurückgewonnen Freiheiten beibehalten.“

In Österreich steigen die Corona-Infektionen wieder an

Die schärfen Maßnahmen gehen einem Bericht von Salzburg24 zufolge auf eine Initiative des Gesundheitsressorts zurück. In einem der Nachrichtenagentur APA vorliegenden Papier war zuvor bereits von einem aktuell "sehr besorgniserregenden Szenarium" die Rede. Der Anstieg der Zahlen in Österreich sei zuletzt unterschätzt worden. Sollte sich das fortsetzen, "finden wir uns in absehbarer Zeit in einem bedrohlichen Szenarium wieder".

