Corona bei Salzburger Skikurs: 76 Teilnehmer positiv getestet

Bei einer Skilehrer-Schulung in Salzburg haben sich zahlreiche Teilnehmer mit Corona angesteckt. Die Zahl der Infizierten ist weiter gestiegen.

27.01.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Die Zahl der an Corona infizierten Skilehrer nach einer Schulung in Salzburg ist stark angestiegen. Mittlerweile wurden laut Land Salzburg 76 Teilnehmer, Ausbilder und weiteres Personal positiv auf das Virus getestet. Insgesamt absolvierten 152 angehende Skilehrer aus Großbritannien, Dänemark, Deutschland, Österreich und den Niederlanden den Skilehrerkurs. Alle sind in Quarantäne.

Wegen Corona-Ausbruchs: Alle Skikurse in Salzburg abgesagt

Wegen des Ausbruchs des Corona-Clusters wurden alle Skilehrerkurse in Salzburg abgesagt. Die Gesundheitsbehörden prüfen, ob es zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Verordnungen gekommen war. Ob einige Teilnehmer die in Großbritannien entdeckte und ansteckendere Virus-Variante haben, wird derzeit noch untersucht.

Da es sich bei den Kursen der Wintersportler um eine Berufsausbildung handelt, durften diese in Österreich bislang auch im harten Lockdown stattfinden.

