Betrunkener beschimpft und bespuckt Polizisten - und versucht, einen zu beißen

Bei einer Corona-Kontrolle in Kitzbühel (Tirol) stellt die Polizei fünf Männer. Einer von ihnen rastet aus, schreit die Beamten an, beschimpft und bespuckt sie.

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Kitzbühel ( Tirol) ein Lokal kontrolliert, dessen Betreiber nach der Sperrstunde noch Gäste bediente. Die Polizisten klopften gegen 0.45 Uhr an der Tür und merkten dass der Haupteingang abgeschlossen war. Im Lokal befanden sich allerdings noch mehrere Menschen.

Polizei in Kitzbühel kontrolliert fünf Männer vor Lokal

Die Beamten betraten das Lokal durch den Hintereingang - währenddessen ließ der Wirt mehrere Gäste durch den Haupteingang ins Freie. Doch die Polizisten hatten das bemerkt und kontrollierte die fünfköpfige Gruppe. Die Männer zeigten sich nach Angaben der Polizei völlig uneinsichtig und begannen lautstark mit den Beamten zu diskutieren.

32-Jähriger schreit Beamte an und beschimpft sie

Die Dänen fingen an, die Polizisten zu beschimpfen. Ein 32-Jähriger baute sich vor ihnen auf, schrie auf sie ein und beschimpfte sie. Die Beamten forderten ihn auf, damit aufzuhören - doch den Mann interessierte das offenbar nicht. Da er sich zudem nicht ausweisen wollte, nahmen ihn die Polizisten fest.

Däne spuckt Polizisten ins Gesicht und versucht, anderen zu beißen

Im Polizeiwagen beleidigte der sichtlich betrunkene 32-Jährige weiter laut die Beamten. Der Däne versuchte sich loszureißen und begann, mit den Beinen nach den Polizisten zu treten. Schließlich spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Daraufhin legten die Polizisten ihm Handschellen an. Während der Fahrt trat der Mann gegen die Sitze im Auto. Dabei traf er den Fahrer laut Polizei am Kopf und versuchte mehrmals, den Polizisten auf dem Rücksitz zu beißen.

Betrunkener verbringt Nacht auf Polizei-Dienststelle

Den Rest der Nacht verbrachte der 32-Jährige auf der Dienststelle in Kitzbühel. Am nächsten Mittag wurde er nach Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder entlassen. Die Polizei zeigte den Mann an und meldeten die Verstöße gegen die Corona-Regeln der Gesundheitsbehörde.

