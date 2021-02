Corona-Mutation in Tirol nachgewiesen - Bevölkerung soll sich testen lassen

Die südafrikanische Corona-Mutation ist offenbar in Tirol angekommen. Menschen im Zillertal sollen zum Test.

23.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die südafrikanische Virus-Mutation wurde in Tirol festgestellt. Das berichten die österreichische Nachrichtenagentur APA und die Tiroler Tageszeitung übereinstimmend. So soll bei fünf PCR-Proben aus dem Zillertal die Corona-Mutation aufgetreten sein. Auch die britische Variante B.1.1.7 wurde bereits in Österreich entdeckt. (Mehr über das Coronavirus im Newsblog der Allgäuer Zeitung)

Bevölkerung soll sich testen lassen

Am Sonntag sollen sich Bewohner des Bezriks Schwaz (in der Nähe von Innsbruck) testen lassen, so tt.com weiter. "Es geht darum, die Infektionsketten zu durchbrechen", sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Krisenstabs im Zillertal, gegenüber der Tiroler Tageszeitung.