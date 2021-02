Südafrika-Mutante des Coronavirus hat Vorarlberg erreicht

Eine Corona-Mutante aus Südafrika ist im österreichischen Vorarlberg nachgewiesen worden.

25.02.2021 | Stand: 15:48 Uhr

In Vorarlberg ist die Südafrika-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie vol.at und andere Medien berichten, handelt es sich bei den Infizierten um eine Ehepaar. Sie haben demnach einen milden Krankheitsverlauf und befinden sich in häuslicher Absonderung. Am 22. Februar hatte ein Antigentest bereits erste Hinweise auf die Infektion geliefert. Seitdem befindet sich das Paar in Quarantäne.

Neben den zwei Fällen der südafrikanischen Variante gibt es in Vorarlberg zudem mit Stand Donnerstagvormittag 151 bestätigte Fälle der britischen Virusmutation.

