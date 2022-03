Regel-Wirrwarr in Österreich: Gilt bald wieder 3G beim Feiern?

Österreich passt die Corona-Regeln an. Club-Besucher müssen offenbar wieder geimpft, getestet oder genesen sein. Dafür fällt eine Maßnahme weg.

22.03.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Genauso wie Deutschland ringt auch Österreich mit den Corona-Regeln. Zunächst wurde die allgemeine Impfpflicht eingeführt, dann ausgesetzt - Regel-Lockerungen wurden noch vor der Änderung zurückgenommen und jetzt soll die 3G-Regel bald wieder in der Nachtgastronomie und bei Events mit über 25 Menschen gelten. Das sagte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher dem ORF am Montag.

Club-Besucher und Feiernde sollen nun also wieder geimpft, getestet oder genesen sein - dürften nach dem aktuelle Entwurf der Bundesregierung aber dann auf die Maske beim Partymachen verzichten.

Neue Corona-Regeln in Österreich: Rückkehr zur FFP2-Maske

Mitte der Woche sollen die neuen Corona-Regeln in Österreich bereits gelten, so Gesundheitsminister Johannes Rauch gegenüber dem ORF.

Mit enthalten ist dabei auch die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und die verkürzte Quarantäne von fünf Tagen. Wer 48 Stunden symptomfrei ist, soll schon ab dem fünften Tag zur Arbeit dürfen - ohne Test. Dabei sollen sie aber eine Maske tragen müssen, berichtet auch das Nachrichtenportal vol.at.

Corona-Regeln beim Feiern und Essengehen in Bayern

Wie in Österreich werden auch in Deutschland die neuen Corona-Regeln der Bundesregierung heftig diskutiert. Bayern nutzt eine Übergangsregel bis zum 2. April. So bleiben die Maßnahmen, bis auf wenige Lockerungen, vergleichsweise streng. Im Gegensatz zum "Basisschutz" der Bundesregierung gilt in Clubs und Discos in Bayern sogar die 2G-Plus-Regel.

Wer Feiern geht, muss also entweder geboostert sein, oder sich trotz Impfung oder Genesenen-Nachweis testen lassen. Und selbst für reguläre Gastronomie-Besuche - also in Restaurants und Cafés - gilt noch bis zum 2. April die 3G-Regel und eine Maskenpflicht auf dem Weg zum oder weg vom Platz.

