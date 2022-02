Einreise für Ungeimpfte und mehr: Diese Lockerungen gelten in Österreich ab heute

Österreich lockert die Corona-Maßnahmen: Ab heute, dem 19. Februar, treten neue Regeln in Kraft. Hier die Übersicht, was ab Samstag im Nachbarland gilt.

19.02.2022 | Stand: 07:22 Uhr

Der "Freedom Day" in Österreich ist in Sicht: Am 5. März sollen im Nachbarland nahezu alle Corona-Maßnahmen fallen. Doch schon ab heute am Samstag, 19. Februar, treten die ersten Lockerungen in Kraft. Einen Überblick über die neuen Corona-Regeln in Österreich finden Sie hier.

3G statt 2G: In diesen Bereich lockert Österreich die Zugangsbeschränkungen

Ab heute stellt Österreich von 2G auf die 3G-Regel um. Das betrifft folgende Bereiche:

in der Gastronomie und Hotellerie

in Seilbahnen

bei Veranstaltungen und Messen

bei Busreisen und auf Ausflugsschiffen

bei körpernahen Dienstleistungen wie beim Friseur oder in Körperpflege-Salons

in Sportstätten

Einreise nach Österreich wieder für Ungeimpfte möglich

Auch bei der Einreise wird gelockert. Ab Samstag gilt 3G. Das heißt, dass auch wieder Ungeimpfte nach Österreich einreisen dürfen. Für die Einreise benötigen Ungeimpfte einen negativen Schnelltest einer offiziellen Teststelle, der nicht älter ist als 24 Stunden oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Geimpfte und Genesene benötigen keinen Test mehr.

Ausgenommen von der Lockerung ist die Einreise aus Virusvarianten-Gebieten. Aktuell hat Österreich allerdings kein Land als Virusvarianten-Gebiet ausgewiesen (Stand Freitag, 18. Februar).

Bis zum 19. Februar galt in Österreich die 2G-Plus-Regel bei der Einreise. Wer einreisen wollte, musste geimpft oder genesen sein mit negativem PCR-Test oder geboostert.

Diese Corona-Regeln bleiben in Österreich bestehen

Bestehen bleiben in Österreich die Sperrstunde ab 24 Uhr, das Verbot der Nachtgastronomie und die generelle FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Auch die Corona-Regelungen in vulnerablen Bereichen wie Pflege- und Altenheimen und die 3G-Regel am Arbeitsplatz gelten weiterhin. Ein Teil dieser Regeln soll am 5. März fallen.

Lesen Sie auch: Österreich und die Schweiz öffnen sich im März nahezu komplett

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.