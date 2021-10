Dachstuhlbrand in Hohenems - Mann verletzt

Im Vorarlberger Hohenems hat eine Lampe einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Der Hausbesitzer erlitt beim Versuch das Feuer selbst zu löschen leichte Brandwunden.

21.10.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Am Mittwochabend ist es gegen 18.25 Uhr in einem Einfamilienhaus in Hohenems zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte starker Rauch sowie ein Feuer unterhalb des Daches wahrgenommen werden. Die Feuerwehr Hohenems-Stadt war mit acht Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Beseitigung der Glutnester musste ein Großteil des Daches abgetragen werden.

Laut Angaben des Hausbesitzers war in einem Abstellraum im Obergeschoss eine Lampe umgefallen, wodurch es vermutlich zu einer Staubexplosion kam und sich in der Folge das Feuer entwickelte. Durch die selbständigen Löschversuche erlitt der Mann leichte Brandwunden an den Händen und im Gesicht. Er wurde zur Erstversorgung ins Krankenhaus Hohenems gebracht.

Mehr Nachrichten aus Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.