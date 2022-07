Bei einem Blitzeinschlag wird ein Haus im österreichischen Göfis beschädigt. Zeugen rufen die Feuerwehr, weil sie Brandgeruch wahrnehmen.

05.07.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Am Montagabend hat ein Blitz in ein Haus in Göfis (im Bezirk Vorarlberg) eingeschlagen. Nach Polizeiangaben wurden dabei mehrere Dachziegel beschädigt und in den Vorgarten geschleudert.

Feuerwehr in Göfis alarmiert

Weil Zeugen Brandgeruch im Dachstuhl des Hauses wahrnahmen, wurde die Feuerwehr in Göfis alarmiert. Diese stellte allerdings keinen Brand, sondern eine durch den Blitzeinschlag beschädigte Verteilerdose fest.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

