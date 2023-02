Zehnjähriges Kind bei Skiunfall in Vorarlberg schwer verletzt

Bei einem Skiunfall in Damüls in Vorarlberg wurde ein zehnjähriger Junge schwer verletzt.

Beim Skifahren in Damüls in Vorarlberg wurde ein Zehnjähriger am Dienstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Kind gemeinsam mit seinem Vater in Richtung der Talstation Elsenkopfbahn. Im Kreuzungsbereich der Elsenkopfbahn kollidierte der Zehnjährige mit einer unbekannten Skifahrerin. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen an seinem Arm.

Die unbekannte Skifahrerin leistete am Unfallort Erste Hilfe und fuhr dann weiter, ohne dem Vater des Kindes ihre Daten zu nennen. Die Skifahrerin war laut Polizei etwa 16 Jahre alt, hatte längere Haare und trug einen schwarzen Skihelm. Der Vater brachte seinen verletzten Sohn anschließend selbst ins Krankenhaus.

Auch in Tirol hat es am Dienstag und am Montag mehrere teils schwere Skiunfälle gegeben.

