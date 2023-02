Von Lawine mitgerissen - Arbeiter kommt in Tirol ums Leben

Im Debanttal in Tirol wurde am Samstag ein 59-Jähriger mit seinem Traktor von einer Lawine mitgerissen. Der Mann überlebte den Lawinenabgang nicht.

05.02.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Am Samstag ist ein 59-Jähriger bei einem Lawinenunfall im Debanttal in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Traktor zwischen 10 und 14 Uhr mit Schneeräumarbeiten im Bereich des Stubenwegs (Forstwegs) beschäftigt, teilt die Polizei mit.

In diesem Zeitraum löste sich etwa 700 Meter oberhalb des Stubenwegs im Kammbereich eine Lawine, die über die Jasdorfer Lana ins Tal stürzte. Der Traktor wurde von der Lawine erfasst und etwa 200 Meter weit mitgerissen. Das Fahrzeug blieb schwer beschädigt auf der Lawine liegen. Der 59-jährige Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lag zehn Meter neben dem Traktor auf der Lawine.

Lawine reißt Mann im Debanttal mit

Weil der Mann am Abend immer noch nicht zuhause war und auch nicht telefonisch zu erreichen war, meldeten ihn seine Angehörigen in der Nacht gegen 1.47 Uhr bei der Polizei als vermisst.

Bei der anschließend eingeleiteten Vermisstensuche entdeckten die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr die Lawine mit der hineinführenden Traktorspur. Anschließend begannen sie mit der Suche nach dem Mann. Gegen 4.10 Uhr fanden sie den 59-Jährigen auf der Lawine. Es konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Wegen des vielen Neuschnees ist die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen und auch in Tirol gestiegen. Allein am Samstag hat es in Tirol neun Lawinenabgänge gegeben - zwei davon endeten tödlich.

