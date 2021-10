Deutsche rutscht bei Bergwanderung aus und stürzt 170 Meter in die Tiefe

Beim Abstieg vom Glattmargipfel rutschte ein deutsche Urlauberin auf einem Wanderweg aus und stürzte in die Tiefe. Die Frau erlag ihren Verletzungen.

09.10.2021 | Stand: 20:55 Uhr

Die 50-jährige Urlauberin hatte gemeinsam mit drei Freundinnen eine Bergtour von Sonntag-Stein auf den Glattmargipfel unternommen. Nach dem Aufstieg wollte die Gruppe gemeinsam auf dem Wanderweg in Richtung der Alpe Oberpartnum absteigen.

Absturz unterhalb des Glattmargipfels: Rettungshubschrauber birgt 50-Jährige

Nach etwa einer halben Stunde Gehzeit rutschte die 50-jährige auf dem feuchten Wanderweg aus und stürzte 170 Meter über einen 40 Grad steilen und felsendurchsetzten Grashang ab. Nach der Erstversorgung am Unfallsort durch das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 8 wurde die Verunglückte in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort erlag die Frau den schweren Verletzungen.

