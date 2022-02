Deutsche Urlauberin von Schneeräumfahrzeug überrollt

Eine 61-Jährige ist im Bregenzerwald von einem Schneeräumfahrzeug überrollt und am Bein verletzt worden.

03.02.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Ein 46-jähriger Gemeindearbeiter war am Mittwoch (2. Februar 2022) gegen 11.15 Uhr in einer Bregenzerwälder Gemeinde mit Schneeräumarbeiten beschäftigt. Dabei fuhr er wiederholt mit seinem Schneeräumfahrzeug in einen Parkplatz ein und setzte anschließend wieder zurück, um den Platz spurenweise vom Schnee zu befreien.

Zeitgleich lief eine deutsche Urlauberin aus dem Raum Stuttgart vom Lenker unbemerkt hinter das Fahrzeug und wurde von diesem erfasst. Dabei fiel die 62-Jährige zu Boden. Das Hinterrad des Schneeräumfahrzeugs überrollte nach Polizeiangaben ihr rechtes Bein. Die Frau wurde mit Beinverletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Bregenz transportiert.

