Deutscher Gleitschirmflieger verstößt gegen Quarantäne in Tirol - und baut Unfall

Ein Gleitschirmflieger aus Deutschland wurde bei einem Unfall in Tirol verletzt. Zu allem Überfluss verstießen er und seine Begleiter gegen Corona-Regeln.

10.04.2021 | Stand: 13:31 Uhr

Laut Polizei in Tirol übte der 64-jährige Deutsche auf einer Wiese in Aschau im Zillertal das richtige Aufziehen des Gleitschirms beim Startvorgang. Bei den Aufziehübungen wurde der Gleitschirm plötzlich von einer Windböe erfasst. Der Mann wurde dadurch einige Meter entlang der Wiese mitgerissen und prallte dabei mit seinem linken Bein gegen einen Zaunpflock. Er zog sich eine schwere Verletzung zu und musste nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht werden.

Deutsche Gleitschirmflieger verstoßen gegen Quarantäne-Regelung in Österreich

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann und drei ebenfalls an der Unfallstelle anwesende Deutsche gegen das österreichische Covid-19-Maßnahmengesetz verstoßen haben. Die Reisegruppe hätte sich nach der Einreise in Österreich eigentlich in Quarantäne begeben müssen. Die Männer erwartet wegen Nichteinhaltung der Quarantänemaßnahmen jetzt eine Anzeige.