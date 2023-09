Deutscher Wanderer gerät in alpine Notlage im Karwendelgebirge

Ein Wanderer erreicht nicht wie angekündigt das Karwendelhaus in der Gemeinde Scharnitz in Tirol. Die Suchaktion mit acht Bergrettern beginnt.

08.09.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Anzeige am Donnerstag gegen 21.20 Uhr bei der Polizei Seefeld in Tirol. Ein 31-jähriger Wanderer hatte nicht wie angekündigt das Karwendelhaus in der Gemeinde Scharnitz in Tirol erreicht. Der Mann war am Vormittag des 7. September von der Pleisenhütte über die Pleisenspitze entlang des sogenannten „Toni-Gaugg-Steig“ zum Karwendelhaus aufgebrochen.

Nachdem der deutsche Wanderer bis zum Einbruch der Dunkelheit noch nicht beim Karwendelhaus angekommen war, wurde ein Unfall befürchtet. Und so startete die Bergrettung Scharnitz mit acht Bergretterinnen und Bergrettern eine Suchaktion im Bereich der angegebenen Wanderroute.

Suchtruppe findet Wanderer im Bereich „Marxenkar“

Zweieinhalb Stunden später wurde der 31-Jährige um 00.05 Uhr von einem Suchtrupp im Bereich „Marxenkar“ auf einer Seehöhe von ca. 2.000 Metern unversehrt angetroffen. Der Mann wurde zum Karwendelhaus begleitet.