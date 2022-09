Deutscher Wanderer stürzt in Tirol ab und verunglückt tödlich

Nahe Mayrhofen in Tirol ist ein Deutscher tödlich verunglückt. Er war mit einer Gruppe beim Wandern, hatte diese aber kurzzeitig verlassen.

12.09.2022 | Stand: 21:15 Uhr

In Tirol ist ein 60-Jähriger am Montag tödlich verunglückt: Vier Deutsche machten laut Polizei eine Wanderung über den Aschaffenburger Höhenweg. Im Bereich des Popbergkars bemerkte einer der Männer, ein 60-jähriger Deutscher, dass er sein Fernglas in der Edelhütte vergessen hatte, drehte um und holte das Fernglas, während die anderen drei Männer inzwischen weitergingen.

Als der 60-Jährige sein Fernglas geholt hatte und sich wieder im Bereich der Krummschnabelschneide befand, stürzte er aus bisher unbekanntem Grund etwa 80 Meter ab. Vom Arzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.