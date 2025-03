Das sind 7 der schönsten Altstädte Österreichs

Durch die Stadt ziehen, in der Sisi und Franz sich kennenlernten, einen Blick in das Haus werfen, in dem der kleine Mozart das Klavierspielen lernte oder ein Dach ganz aus Gold bestaunen: In Österreich gibt es einige geschichtsträchtige und vor allem malerische Altstädte mit bunten Häusern, Türmen, Schlössern und Kirchen.

Unsere Redaktion hat zehn Städte Österreichs herausgesucht, die vor allem aufgrund ihrer Altstadt einen Besuch wert sind. Dabei muss es nicht immer Wien sein. Beispielsweise hat auch die kleinste Stadt Österreichs einiges zu bieten.

Das sind - unserer Meinung nach - die zehn schönsten Altstädte Österreichs. Bei den beigefügten Sehenswürdigkeiten handelt es sich lediglich um Vorschläge. Sie sind nicht alle direkt in der jeweiligen Altstadt verortet.

1. Innsbruck

Eine Altstadt wie in Innsbruck gibt es wohl kein zweites Mal. Denn von dort aus kann man die Berge sehen, die zu allen Seiten der Hauptstadt Tirols in den Himmel ragen. Die Herzog-Friedrich-Straße in der Altstadt ist gesäumt von bunten Häusern mit schnörkeligen Ornamenten und dem Stadtturm aus dem 15. Jahrhundert. Am Ende der Straße findet sich das Goldene Dachl - das Wahrzeichen der Stadt.

Icon Vergrößern Das Goldene Dachl und die Bergkette der Alpen direkt dahinter - das gibt es wohl nur in Innsbruck. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Das Goldene Dachl und die Bergkette der Alpen direkt dahinter - das gibt es wohl nur in Innsbruck. Foto: IMAGO / imagebroker

Sehenswürdigkeiten in Innsbruck:

Goldenes Dachl

Hofburg und Hofkirche

Schloss Ambras

Nordkettenbahn

Alpenzoo

Innpromenade

2. Bregenz

Auch die Landeshauptstadt Vorarlbergs, an die man wohl nicht gleich denken würde, wenn es um Österreich geht, punktet mit ihrer Altstadt. Mit historischen Wappen, einem mumifizierten Haifisch und dem Relief einer keltischen Göttin wirkt die sogenannte Oberstadt mystisch und zugleich wunderschön. Außerdem kann man von dort aus den Bodensee sehen.

Icon Vergrößern Mittelalterlich-bedrohlich und trotzdem schön wirkt die Oberstadt Bregenz. Foto: IMAGO / imagebroker Icon Schließen Schließen Mittelalterlich-bedrohlich und trotzdem schön wirkt die Oberstadt Bregenz. Foto: IMAGO / imagebroker

Sehenswürdigkeiten in Bregenz:

Deuringschlössle

Martinsturm

Seepromenade

Bregenzer Festspiele

Pfänderbahn

3. Bad Ischl

2024 wurde Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas und beim Wettbewerb für Lebensqualität der Entente Florale Europe hat die Stadt die höchste Punktzahl jemals erreicht. Das spiegelt sich auch in der bunten, viel belebten Altstadt wider. Der Kurpark und die Traun liegen direkt daneben. Und dass Sisi und Franz sich in der nahe gelegenen Kaiservilla kennengelernt haben, macht das Ganze noch romantischer.

Icon Vergrößern Die Pfarrgasse bildet einen besonders netten Teil der Bad Ischler Altstadt. Foto: IMAGO / Volker Preußer Icon Schließen Schließen Die Pfarrgasse bildet einen besonders netten Teil der Bad Ischler Altstadt. Foto: IMAGO / Volker Preußer

Sehenswürdigkeiten in Bad Ischl:

Kaiservilla

Kurpark

Katrin Seilbahn

Sinuskogl

Marmorschlössl

4. Salzburg

Die gewundenen Gassen Salzburgs verbinden den Mozartplatz mit der Statue des Musikers, den prächtigen Residenzplatz mit dem Dom zu Salzburg, den alten Markt und den Universitätsplatz miteinander. Dahinter ragt die Festung Hohensalzburg auf. Es gibt also jede Menge Kultur und Geschichte zu sehen - unter anderem das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart. Und zwischendurch lässt sich wunderbar eine Pause in einem Café einlegen.

Icon Vergrößern Beeindruckende, pompöse Bauten sind in Salzburg durch kleine, gemütliche Gassen verbunden. Foto: IMAGO / Panthermedia Icon Schließen Schließen Beeindruckende, pompöse Bauten sind in Salzburg durch kleine, gemütliche Gassen verbunden. Foto: IMAGO / Panthermedia

Sehenswürdigkeiten in Salzburg:

Festung Hohensalzburg

Geburtshaus Wolfgang Amadeus Mozarts

Schloss Mirabell und Mirabellgarten

Dom Quartier

Dom zu Salzburg

5. Hallstatt

Das malerische Hallstatt ist klein und sehr bekannt. Das liegt vor allem daran, dass einem chinesischen Unternehmen der Ort wohl so gut gefiel, dass dessen Vertreter es in Südchina im Jahr 2011 fast eins zu eins nachbauen ließen. Trotzdem kann das chinesische Pendant mit der österreichischen Seestadt wohl kaum mithalten. Die alten, dörflich anmutenden Häuser und die Kirche direkt am Wasser des Hallstätter Sees, machen den Ort zu etwas Besonderem.

Icon Vergrößern Hallstatt im österreichischen Salzkammergut: So schön, dass es in Südchina nachgebaut wurde. Foto: IMAGO / Zoonar Icon Schließen Schließen Hallstatt im österreichischen Salzkammergut: So schön, dass es in Südchina nachgebaut wurde. Foto: IMAGO / Zoonar

Sehenswürdigkeiten in Hallstatt:

Salzwelten Hallstatt

Hallstatt Skywalk

Welterbemuseum Hallstatt

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt

6. Steyr

In der Altstadt der oberösterreichischen Stadt Steyr gibt es mehr als 700 denkmalgeschützte Objekte. Damit weist die Stadt nach eigenen Angaben eine der höchsten Denkmal-Dichten Österreichs auf. Das sagt eigentlich schon alles, wenn es um malerische Altstädte geht. Demnach gibt es allein in der Altstadt viel zu sehen: Das Bummerlhaus, die Marienkirche, das Rathaus, das Sternhaus, das Schuberthaus, der Leopoldibrunnen, das Sieben Sterne Haus und vieles mehr.

Icon Vergrößern Am sogenannten Grünmarkt stehen einige der schönsten Gebäude der Stadt Steyr - darunter das Rathaus. Foto: IMAGO / Volker Preußer Icon Schließen Schließen Am sogenannten Grünmarkt stehen einige der schönsten Gebäude der Stadt Steyr - darunter das Rathaus. Foto: IMAGO / Volker Preußer

Sehenswürdigkeiten in Steyr:

Schloss Lamberg

Bummerlhaus

St. Michael Kirche

Zwischenbrücken

Schnallentor

Schloss Voglsang

7. Rattenberg

Rattenberg ist sowohl flächenmäßig als auch hinsichtlich der Einwohnerzahl die kleinste Stadt Österreichs - aber dafür auch eine der schönsten. Parallel zum Inn liegt die Südtiroler Straße, die gesäumt ist von bunten Häusern mit Erkern und kleinen Geschäften. Die schmale Postgasse verläuft indes direkt am Inn entlang. Auf einem Hügel hinter der Stadt steht die Burgruine Rattenberg.

Icon Vergrößern Rattenberg in Tirol ist die kleinste Stadt Österreichs. Foto: IMAGO / Volker Preußer Icon Schließen Schließen Rattenberg in Tirol ist die kleinste Stadt Österreichs. Foto: IMAGO / Volker Preußer

Sehenswürdigkeiten in Rattenberg:

Augustinermuseum Rattenberg

Burgruine Rattenberg

Kisslinger Kristallglas

Museum in den Nagelschmidhäusern

