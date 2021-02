Die Corona-Strategie von Österreichs Kanzler Kurz lautet: "Schau’n wir mal"

Österreichs Regierung hofft, mit den gelockerten Maßnahmen bis Ostern durchzukommen. Und in Wien ist man sauer auf Markus Söder.

Von Werner Reisinger

16.02.2021 | Stand: 19:27 Uhr

Es gleicht einem Glücksspiel, was sich seit ein paar Tagen an der Grenze zwischen Bayern und Tirol abspielt. Beispiel Kiefersfelden/Kufstein. Wer gilt als „systemrelevanter Pendler“, wer nicht? Bei so manchem Tiroler stößt das strenge Grenzregime der deutschen Nachbarn auf Unverständnis, ja Ärger.