Junge Männer rauben 14-Jährigen bei Drogendeal in Dornbirn aus

Bei einem Drogendeal in Dornbirn haben drei Unbekannte einen 14-Jährigen ausgeraubt, der ihnen Cannabis verkaufen wollte. Mehr dazu lesen Sie hier.

31.03.2022 | Stand: 14:31 Uhr

In Dornbirn in Vorarlberg wurde bereits am 9. Februar ein 14-Jähriger bei einem Drogendeal ausgeraubt. Wie die Polizei jetzt berichtet, hielt sich der 14-Jährige zusammen mit einem anderen Jugendlichen gegen 20.20 Uhr beim Bahnhof in Dornbirn auf. Dort kamen sie mit drei jungen Männern im Alter von 17, 20 und 21 Jahren ins Gespräch.

Der 14-Jährige bot der Gruppe Cannabis zum Verkauf an. Sie vereinbarten, ihm 2,5 Gramm abzukaufen. Deshalb ging die fünfköpfige Gruppe zusammen in Richtung Wirtschaftsförderungsinstitut (Stadtzentrum von Dornbirn), um den Drogendeal abzuwickeln.

Dornbirn: 14-Jähriger wird bei Drogendeal ausgeraubt

Dort forderten die drei jungen Männer den 14-Jährigen auf, ihnen den Inhalt seines Rucksacks zu zeigen. Sie drohten, ihn zu schlagen, wenn er der Forderung nicht nachkäme. Eingeschüchtert von der Drohung öffnete der Jugendliche seinen Rucksack und zeigte ihnen seinen Geldbeutel, der sich darin befand. Die drei jungen Männer klauten dann das Geld aus seiner Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Dornbirn nun die drei Tatverdächtigen ausfindig machen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem wurde eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz in die Wege geleitet.

