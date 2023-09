15-Jähriger rast mit Auto der Polizei davon - Unfall mit vier Verletzten

Ein 15-Jähriger Autofahrer hat sich in Dornbirn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach einem Unfall setzte er seine Flucht fort.

02.09.2023 | Stand: 13:55 Uhr

Wilde Verfolgsjungsjagd in Dornbirn im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Beamten in der Nacht zum Samstag (2. September) gegen 3:15 Uhr ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L204 in Dornbirn auf. Am Steuer saß ein 15-jähriger Jugendlicher, der keine Lenkberechtigung hatte. Damit nicht genug: Er missachtete in der Folge mehrere Anhalteversuche durch die Polizei - und flüchtete stattdessen mit dem Fahrzeug quer durch Lustenau bis nach Höchst. Im Fahrzeug des flüchtigen Lenkers saßen drei weitere Jugendliche im Alter von 15 beziehungsweise 16 Jahren.

15-Jähriger flüchtet im Auto vor Polizei - und baut Unfall bei Tempo 120

Auf Höhe der Landstraße 34 in Höchst fuhr der 15-Jährige schließlich auf einen vor ihm fahrenden Sattelschlepper auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Lenker nach eigenen Angaben mit etwa 120 Kilometern pro Stunde unterwegs. Doch offenbar reichte auch der Unfall nicht aus, um ihn zur Vernunft zu bringen. Denn der 15-Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Der neuerliche Fluchtversuch konnte jedoch von der Polizei verhindert werden.

(Lesen Sie auch: Illegales Autotuning: Polizei geht mit "Nadelstichen" gegen Allgäuer Szene vor)

Die vier Insassen des Pkw wurden alle leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Bregenz sowie das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Der Lenker wird nach Abschluss der Erhebungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht, teilen die Behörden in Vorarlberg mit. Zusätzlich erfolgt eine Anzeige auf Grund der zahlreichen Verwaltungsübertretungen.

Lesen Sie auch: Diese Strafen drohen betrunkenen Autofahrern und Radlern - einige dürften überraschen

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.