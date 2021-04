Dornbirn: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei und kollidiert mit einem Dienstfahrzeug

Mit gestohlenen Kennzeichen sind ein 16-Jähriger und sein Beifahrer vor der Polizei geflohen. Die Flucht endete in einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto.

Ein 16-jähriger ist am Samstag in Dornbirn (Österreich) mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und anschließend mit einem Polizeiauto kollidiert. Wie die Polizei berichtet, fiel der junge Mann bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf. Mit 74 Stundenkilometern statt den erlaubten 40 war er auf der Färbergasse in Dornbirn unterwegs.

Er missachtete die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Mit laut Polizei äußerst riskanten Fahr- und Überholmanövern raste er durch die stark frequentierte Innenstadt von Dornbirn. Teilweise fuhr er mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h durch Bereiche, in denen maximal 20 Stundenkilometer erlaubt sind.

16-Jähriger durchbricht eine Straßensperre und fährt gezielt auf einen Beamten zu

Auch eine Straßensperre der Stadtpolizei Dornbirn hielt den Flüchtigen und seinen Beifahrer nicht auf: Der 16-Jährige fuhr gezielt auf einen Beamten zu, der sich mit einem Sprung in Sicherheit brachte. Auf der weiteren Flucht überholte er an einer unübersichtlichen Stelle mehrere Fahrzeuge und kollidierte dabei beinahe mit einem Motorradfahrer. Zudem druchbrach er zwei weitere Polizeisperren.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes endete die Flucht: Der 16-Jährige kolldierte mit seinem Auto frontal mit einem Dienstfahrzeug der Polizei. Der Jugendliche hatte offensichtlich noch keinen Führerschein. Der Beifahrer war laut Polizei ein 19-Jähriger Kollege des 16-Jährigen. Die beiden jungen Männer gestanden, dass sie die Autokennzeichen bereits im Februar gestohlen hatten.

Verfolgungsfahrt in Dornbirn: Die Kennzeichen des Autos waren gestohlen

Bei der Verfolgungsjagd wurde niemand verletzt. Der 16-Jährige Fahrer beschädigte insgesamt zwei Polizeifahrzeuge. Sein Auto war nach der Kollision mit dem Dienstwagen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen und sind laut Polizei auf freiem Fuß. Die beiden jungen Männer bekommen mehrere Anzeigen.

