Skateboardfahrer attackiert Polizei in Dornbirn - 30-Jähriger droht, Gebäude in die Luft zu sprengen

Ein Mann beschädigt das Polizeigebäude in Dornbirn, droht den Beamten und damit, das Kulturhaus und das Gebäude der Stadtpolizei in die Luft zu jagen.

15.03.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Mit einem Skateboard hat ein 30-Jähriger am Montagabend das Gebäude der Polizeiinspektion Dornbirn ( Vorarlberg) beschädigt. Der Mann warf nach Angaben der Beamten sein Skateboard mit voller Wucht gegen die Fassade - wie auch gegen die Klingelsäule. Die Wand und die Säule wurden dadurch beschädigt.

Polizei verhaftet 30-Jährigen am Bahnhof in Dornbirn

Polizisten verfolgten daraufhin den 30-Jährigen und nahmen ihn am naheliegenden Dornbirner Bahnhof fest. Doch damit nicht genug: Der Mann drohte den Beamten damit, sie erschießen zu wollen - und damit, das Kulturhaus und das Gebäude der Stadtpolizei Dornbirn in die Luft zu sprengen. Die Polizei zeigte den Täter bei der Staatsanwaltschaft an.

Mehrere Fälle von Brandstiftung in der Nacht im Stadtkern

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zudem im Stadtkern von Dornbirn zu mehreren Fällen von Brandstiftung.Die erste Meldung ging bei der Polizei gegen 3.30 Uhr in der Früh ein. Am Bahnhof brannten zwei Rollbehälter und Kartons. Gegen 4.20 Uhr folgte die zweite Meldung mit zwei weiteren Bränden in der Nähe. Dabei handelte es sich laut Polizei um brennende Holzpaletten vor einem Firmengebäude sowie um einen in Flammen stehenden Papiercontainer vor einem Wohnhaus.

Feuerwehr mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz

Insgesamt wurden im Zuge der drei Brände mehrere Müllcontainer, Holzpaletten, eine Hauswand, ein Werbebanner sowie eine Werbetafel beschädigt. Die Gesamthöhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Im Einsatz waren insgesamt zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Dornbirn sowie zwei Polizeistreifen.

Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch zu melden

Nach den Vorfällen sucht nun die Polizeiinspektion Dornbirn nach Hinweisen: Ein zufälliger Zeuge gab an, einen verdächtigen Mann in den Bereichen beobachtet zu haben. Dieser soll eine schwarze Lederjacke, eine graue Hose, dunkles Haar sowie einen Bart getragen haben. Gegen 4.50 Uhr sei der Verdächtige am Dornbirner Bahnhof in den Zug Richtung Feldkirch eingestiegen. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140).

